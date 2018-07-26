16:57 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Компьютерный наркоман: во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета

В селе Задеревач Львовской области подросток в возрасте 12 лет шокировал своим смертельным поступком не только родных, но и всех местных жителей. Из-за разбитого планшета подросток решил совершить суицид, после чего повесился.

Компьютерный наркоман: во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета

Об этом печальном событии ообщили в Главном управлении Нацполиции Львовской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, тело мальчика в хозяйственной постройке обнаружил его отец. Согласно его словам, после увиденного, он немедленно сообщил в полицию.

Прибыв на место инцидента следователи констатировали смерть ребенка. Также удалогсь установить, что мать погибшего в настойщее время находиться на работе в Польше.

В пресс-службе полиции также говорится о том, что на теле подростка не обнаружено признаков насильственной смерти. Сейчас работают следователи, которые выясняют все детали нелепой смерти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Коростене в Житомирской области женщина решила покончить жизнь самоубийством. По предварительной информации, женщина решили свести счеты с жизнью на почве бытового конфликта. Тело полуживой женщины обнаружили случайные свидетели в реке Уж.


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