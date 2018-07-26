Двое подростков стали жертвами мины под Горловкой

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Отмечается, что инцидент произошел в районе шахты Изотова на севере Горловки. Видимо парень и девушка не заметили табличек, на которых было предупреждение о минах.

Трое подростков гуляли неподалеку поля. Один из ребят решил поиграть с судьбой и начал прыгать по полю, девушка попыталась этому помешать, но в результате подрыва они оба погибли на месте. Третий подросток не пострадал.

По данным местных СМИ, парни были местными жителями города, а девушка приехала в гости к отцу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированном Донбассе диверсионно-разведывательная группа пророссийских боевиков подорвалась на собственном минном поле. Гуцуляк также добавил, что командование боевиков на Донбассе продолжает совершенствовать передовые позиции и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения.