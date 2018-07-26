12:16 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Двое подростков стали жертвами мины под Горловкой

В Донецкой области неподалеку подконтрольной боевикам самопровозглашенной "ДНР" Горловки двое молодых людей подорвались на минном поле.

Двое подростков стали жертвами мины под Горловкой

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Отмечается, что инцидент произошел в районе шахты Изотова на севере Горловки. Видимо парень и девушка не заметили табличек, на которых было предупреждение о минах.

Трое подростков гуляли неподалеку поля. Один из ребят решил поиграть с судьбой и начал прыгать по полю, девушка попыталась этому помешать, но в результате подрыва они оба погибли на месте. Третий подросток не пострадал.

По данным местных СМИ, парни были местными жителями города, а девушка приехала в гости к отцу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированном Донбассе диверсионно-разведывательная группа пророссийских боевиков подорвалась на собственном минном поле. Гуцуляк также добавил, что командование боевиков на Донбассе продолжает совершенствовать передовые позиции и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения.


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