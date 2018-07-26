Бывший военный поджег себя возле Минобороны - ВИДЕО

В четверг утром, 26 июля, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле Министерства обороны. Своим поступком экс-военный хотел выразить свое недовольствие против увольнения его из армии.
Об этом стало известно из сюжета одного из украинских телеканалов.
Служащий по имени Сергей Ульянов, из добробата несколько лет пытается отстоять равные права с участниками боевых действий. Однако, как показывает практика, все его усилия оказались безуспешными касательно востановления.
Как отметили очевидцы проишествия, Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации других военнослужащих.
Вообщем-то, мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. По предварительной информации, его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.
В настоящее время врачи оказывают помощь Ульянову.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в одной из многоэтажек на мужчина в поджег лифт.