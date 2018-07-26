Бывший военный поджег себя возле Минобороны - ВИДЕО

Об этом стало известно из сюжета одного из украинских телеканалов.

Служащий по имени Сергей Ульянов, из добробата несколько лет пытается отстоять равные права с участниками боевых действий. Однако, как показывает практика, все его усилия оказались безуспешными касательно востановления.

Как отметили очевидцы проишествия, Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации других военнослужащих.

Вообщем-то, мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. По предварительной информации, его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.

В настоящее время врачи оказывают помощь Ульянову.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в одной из многоэтажек на мужчина в поджег лифт.