11:48 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Бывший военный поджег себя возле Минобороны - ВИДЕО

В четверг утром, 26 июля, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле Министерства обороны. Своим поступком экс-военный хотел выразить свое недовольствие против увольнения его из армии. 

Бывший военный поджег себя возле Минобороны - ВИДЕО

Об этом стало известно из сюжета одного из украинских телеканалов.

Служащий по имени Сергей Ульянов, из добробата несколько лет пытается отстоять равные права с участниками боевых действий. Однако, как показывает практика, все его усилия оказались безуспешными касательно востановления.

Как отметили очевидцы проишествия, Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации других военнослужащих. 

Вообщем-то, мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. По предварительной информации, его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.

В настоящее время врачи оказывают помощь Ульянову.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в одной из многоэтажек на мужчина в поджег лифт.


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