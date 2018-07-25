Западные области Украины может основательно подтопить

Как сообщают спасатели, в течение 25 июля на горных притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, будет продолжаться подъем уровня воды.

Так на Львовщине вода в реках поднимется на высоту до полутора метров, а на ивано-франковщине до двух метров.

Спасатели предупреждают о возможном подтоплении земель сельскохазяйственных земель. В отдельных районах не исключено затопление зданий находящихся на берегах рек.

Как сообщал "УРА-Информ", в Лаосе в результате прорыва после наводнения плотины более 40 человек погибли. Еще около 200 считаются пропавшими без вести. Как сообщила лаосская волонтерская группа на своей странице в Facebook, катастрофа произошла в понедельник в районе Санамсай в провинции Аттапа на юге Лаоса, граничащей с Вьетнамом и Камбоджей.