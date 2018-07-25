В Пакистане прогремел взрыв на избирательном участке, погибли 25 человек

В результате инцидента погибли по меньшей мере 25 человек. Еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает AFP, ссылаясь на информацию местных врачей, взрыв прогремел вблизи избирательного участка города Кветта, вблизи с границей с Афганистаном. По неофициальной информации, за нападением стоит террорист-смертник.

Также отмечается, что среди погибших есть гражданские и полицейские. Восемь раненых находятся в критическом состоянии.

На данный момент избирательный участок закрыт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пакистане на предвыборном митинге произошел взрыв. В результате происшествия погибли 128 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".