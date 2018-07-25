В Лаосе из-за прорыва плотины погибли 40 человек - ФОТО, ВИДЕО

Еще около 200 считаются пропавшими без вести. Как сообщила в среду утром, 25 июля, лаосская волонтерская группа на своей странице в Facebook, катастрофа произошла в понедельник в районе Санамсай в провинции Аттапа на юге Лаоса, граничащей с Вьетнамом и Камбоджей.

Тут после наводнения прорвало, строящуюся дополнительную плотину Гидроэлетростанции. Вода затопила шесть из 42 деревень района Санамсай.

Лаосские СМИ также сообщили , что в результате наводнения более 6,6 тысячи человек остались без крова.

Официальных данных о количестве погибших пока не поступало, однако вчера премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил ежемесячное заседание правительства и выехал вместе с министрами и другими чиновниками на место происшествия, чтобы контролировать поисково-спасательную операцию в районе наводнения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в провинции Аттапа прорвало плотину на гидроэлектростанции Xepian-Xe Nam Noy. Наводнение накрыло шесть поселков, расположенных в непосредственной близости от объекта, спасатели обнаружили тела нескольких погибших, сотни человек пропали без вести.