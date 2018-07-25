11:59 25.07.2018 | Происшествия | Новости
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На Японию может обрушиться мощный тайфун

В эти выходные, 28-29 июля, Тайфун Jongdari может приблизится к главному острову Японии Хонсю. Об этом сообщает Метеорологическое агентство страны.

На Японию может обрушиться мощный тайфун

Согласно недавно полученным сведениям, сейчас тайфун движется по Тихому океану к югу от Японии. Так, по состоянию на 9 утра 25 июля он двигался на север - северо-запад возле острова Окинотори со скоростью ветра до 90 километров в час.

По прогнозам метеорологов, тайфун усилится и достигнет вод вблизи островов Огасавара в пятницу со скоростью ветра более 108 км/ч. При этом, синоптики предположили, что возможно он продвинется дальше на север в начале субботы со скоростью ветра до 162 км/ч в центре.

Кстати, это уже 12-й тайфун сезона. Jongdari образовался с тропического циклона в начале среды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на китайский Шанхай надвигается смертоносный океанский тайфун "Ампил". Власти огромного мегаполиса дали команду срочно эвакуировать 200 тыс жителей прибрежных районов города. 


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