На Японию может обрушиться мощный тайфун

Согласно недавно полученным сведениям, сейчас тайфун движется по Тихому океану к югу от Японии. Так, по состоянию на 9 утра 25 июля он двигался на север - северо-запад возле острова Окинотори со скоростью ветра до 90 километров в час.

По прогнозам метеорологов, тайфун усилится и достигнет вод вблизи островов Огасавара в пятницу со скоростью ветра более 108 км/ч. При этом, синоптики предположили, что возможно он продвинется дальше на север в начале субботы со скоростью ветра до 162 км/ч в центре.

Кстати, это уже 12-й тайфун сезона. Jongdari образовался с тропического циклона в начале среды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на китайский Шанхай надвигается смертоносный океанский тайфун "Ампил". Власти огромного мегаполиса дали команду срочно эвакуировать 200 тыс жителей прибрежных районов города.