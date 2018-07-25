14:57 25.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе на мине подорвался трактор - ФОТО

В Донецкой области в села Гранитное на взрывном устройстве подорвался трактор, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

На Донбассе на мине подорвался трактор - ФОТО

Отмечается, что тракторист в этот день выполнял полевые работы и наткнулся на взрывное устройство.

Стоит отметить, что на месте происшествия работали полицейские Волновахского отдела полиции и военнослужащие. 47-летнего водителя техники с осколочными ранениями ноги госпитализировали в больницу Мариуполя.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о террористическом акте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированном Донбассе диверсионно-разведывательная группа пророссийских боевиков подорвалась на собственном минном поле. Гуцуляк также добавил, что командование боевиков на Донбассе продолжает совершенствовать передовые позиции и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения.


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