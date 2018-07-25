18:53 25.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из-за ливня столица застряла в заторах

Мощная гроза спровоцировала масштабные пробки в Киеве.

Из-за ливня столица застряла в заторах

Об этом свидетельствуют онлайн-сервисы для отслеживания интенсивности движения на дорогах.

В пробках стоят водители на бульваре Шевченко, на Крещатике и Майдане Независимости, на улицах Большая Васильковская, Бассейная, Льва Толстого, Саксаганского, Нижний Вал, Борщаговская, Юрковская, Нижнеюрковская, Набережно-Крещатицкая и Телиги, на проспекте Победы и на Большой окружной дороге.

Из-за девятибальных пробок повышена вероятность аварий.

Как сообщал "УРА-Информ", 25 июля во второй половине дня в Киеве и пригороде начала свирепствовать непогода.


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