Из-за ливня столица застряла в заторах

Об этом свидетельствуют онлайн-сервисы для отслеживания интенсивности движения на дорогах.

В пробках стоят водители на бульваре Шевченко, на Крещатике и Майдане Независимости, на улицах Большая Васильковская, Бассейная, Льва Толстого, Саксаганского, Нижний Вал, Борщаговская, Юрковская, Нижнеюрковская, Набережно-Крещатицкая и Телиги, на проспекте Победы и на Большой окружной дороге.

Из-за девятибальных пробок повышена вероятность аварий.

Как сообщал "УРА-Информ", 25 июля во второй половине дня в Киеве и пригороде начала свирепствовать непогода.