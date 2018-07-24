12:28 24.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове произошло столкновение маршрутки и легковушки, пострадали дети

Во Львове возле на улице Тарнавского случилась авария с участием маршрутки и автомобиля охранной службы, в результате чего пострадали трое человек.

Во Львове произошло столкновение маршрутки и легковушки, пострадали дети

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Отмечается, что водитель автомобиля частной охранной фирмы "Венбест" Renault, совершил столкновение с маршрутным автобусом "Эталон" – маршрут №24.

Так, в ходе ДТП пострадали двое детей и один взрослый. Также в больницу попал водтель легкового автомобиля с диагнозом сотрясение головного мозга. При этом малолетние дети получили ранения мягких тканей и ушибы грудной клетки. Сейчас они находятся в больнице.

В данное время на месте происшествия работает полиция, устанавливая все причины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Ивановском районе Одесской области случилась жуткая авария с участием двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло два человека.


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