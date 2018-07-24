В Житомирской области из колонии сбежали двое заключенных

Известно, что в ночь 24 июля из Бердичевского исправительного центра, самовольно оставил колонию осужденный в Украине за разбой гражданин Грузии Манучар Моргошия.

Кроме того, правоохранители разыскивают Анатолия Карпеца, который 23 июля также покинул территорию предприятия в Романовском районе, где работал во время отбывания наказания.

Отметим, что Капрец осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. По факту уклонения от отбывания наказания полиция открыла дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из колонии общего режима №51 в Одессе сбежали трое заключенных. В частности, побег был совершен в четыре часа утра. Как отмечается, на свободе оказались Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспись 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк 1992 года рождения.