14:50 24.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100199678:nastya

В Житомирской области из колонии сбежали двое заключенных

В Житомирской области из исправительных учреждений сбежали двое заключенных. Об этом сообщается на сайте облуправления полиции.

В Житомирской области из колонии сбежали двое заключенных

Известно, что в ночь 24 июля из Бердичевского исправительного центра, самовольно оставил колонию осужденный в Украине за разбой гражданин Грузии Манучар Моргошия.

Кроме того, правоохранители разыскивают Анатолия Карпеца, который 23 июля также покинул территорию предприятия в Романовском районе, где работал во время отбывания наказания.

Отметим, что Капрец осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. По факту уклонения от отбывания наказания полиция открыла дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"из колонии общего режима №51 в Одессе сбежали трое заключенных. В частности, побег был совершен в четыре часа утра. Как отмечается, на свободе оказались Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспись 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк 1992 года рождения.


Поделиться
Читайте также:
 
Война слов между Америкой и Ираном набирает обороты В Кабуле ракета упала на здание, есть пострадавшие Беленюк одержал золото на международном турнире в Турции В Запорожской области произошла авария на ЖД вокзале, пострадали 26 человек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив