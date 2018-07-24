13:45 24.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области произошла авария на ЖД вокзале, пострадали 26 человек

На станции Пологи в Запорожской области при проведении локомотива к поезду № 227 Киев-Бердянск случилась авария, в результате которой 26 пассажиров пострадали и двое человека были госпитализированы.

В Запорожской области произошла авария на ЖД вокзале, пострадали 26 человек

Как передает пресс-служба ПАО "Укрзализныця", в ходе подведения локомотива допустили превышение скорости, что и привело к травмированию людей.

Стоит отметить, что на месте происшествия работает полиция и скорая помощь. По словам медиков, надлежащую помощь получили все пассажиры, только женщина с ребенком доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Отмечается, что поезд отправили по маршруту следования с задержкой на 1 час 35 минут, а для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на одном из железнодорожных переездов загорелся товарный поезд с древесиной. Сообщается, что на станции "Привокзальная" загорелся груженный древесными колодами вагон. Спасатели, по прибытии на место происшествия, устранили угрозу переброса пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами.


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