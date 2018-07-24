08:15 24.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе после аварии произошел пожар - ФОТО

В Одессе в ночь на вторник, 24 июля, произошло столкновение двух автомобилей.

В Одессе после аварии произошел пожар - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия на седьмой станции Фонтана вспыхнул пожар. Пострадали два человека.

Как написал на своей страничке в Facebook советник главы управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, всех пострадавших направили в больницу и их жизни ничего не угрожает.

При этом он отметил, что было позднее время и было мало машин и пешеходов поэтому пострадали только водители. Вместе с тем у пострадавших средние телесные повреждения, - написал он, добавив, что от мощного удара вспыхнул огонь, который потушили случайные свидетели, применив огнетушители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за жуткой аварии в Хмельницкой области, которая случилась вечером 22 июля, пострадали четверо человек. Среди травмированных - четырехлетний мальчик.


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