10:48 24.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области водитель маршрутки избил полицейского - ФОТО

В Вишневом Киевской области патрульный сделал замечание водителю, который нарушил правила дорожного движения. После этого водитель транспортного средства жестко избил сотрудника полиции.

В Киевской области водитель маршрутки избил полицейского - ФОТО

Об этом сообщает Киев Оперативный.

После ночной смены инспектор патрульной полиции по имени Игорь сел в автобус 805. Он сразу отметил агрессивный стиль вождения водителя, который сигналил другим авто, а потом проехал на красный сигнал светофора.

Патрульный сделал замечание и попытался выяснить у водителя номер автобуса и фирму-перевозчика. Но тот отказался предоставлять такую информацию.

После того, как Игорь представился и показал удостоверение, водитель стал нецензурно выражаться в его сторону. Потом он отказался делать остановку, на которой патрульному нужно было выйти.

Мужчина отвез полицейского на конечную остановку, а потом напал на него. Также водитель начал звать коллег на помощь.

"Сразу прибежал мужчина и уже вдвоем они начали бить Игоря", - говорится в сообщении.

Через несколько секунд против копа применили слезоточивый газ.

После этого водитель начал звонить кому-то, при этом приговаривая "ты уже не работаешь", "ты знаешь, чей это маршрут", "этот маршрут держат такие люди, тебе и не слилось" и т.д.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре столицы на Крещатике в пятницу, 13 июля, устроили драку министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов.


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