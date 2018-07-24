В Киевской области водитель маршрутки избил полицейского - ФОТО

В Вишневом Киевской области патрульный сделал замечание водителю, который нарушил правила дорожного движения. После этого водитель транспортного средства жестко избил сотрудника полиции.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
После ночной смены инспектор патрульной полиции по имени Игорь сел в автобус 805. Он сразу отметил агрессивный стиль вождения водителя, который сигналил другим авто, а потом проехал на красный сигнал светофора.
Патрульный сделал замечание и попытался выяснить у водителя номер автобуса и фирму-перевозчика. Но тот отказался предоставлять такую информацию.
После того, как Игорь представился и показал удостоверение, водитель стал нецензурно выражаться в его сторону. Потом он отказался делать остановку, на которой патрульному нужно было выйти.
Мужчина отвез полицейского на конечную остановку, а потом напал на него. Также водитель начал звать коллег на помощь.
"Сразу прибежал мужчина и уже вдвоем они начали бить Игоря", - говорится в сообщении.
Через несколько секунд против копа применили слезоточивый газ.
После этого водитель начал звонить кому-то, при этом приговаривая "ты уже не работаешь", "ты знаешь, чей это маршрут", "этот маршрут держат такие люди, тебе и не слилось" и т.д.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре столицы на Крещатике в пятницу, 13 июля, устроили драку министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов.