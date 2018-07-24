В Киеве обнаружили десятки тонн некачественных консервов для военных

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, передает УНН.

По словам военного проверка обнаружила партию таких некачественных консервов и в Одессе.

По его словам, назначенная экспертиза подтвердила их плохое качество.

Как сообщал "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак принял решение об увольнении лиц причастных к хищению топлива в Одессе. Как сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, полковник Дмитрий Марченко, согласно результатам проведенной проверки выявили ​​недостачу горюче-смазочных материалов в особо крупных размерах. Эти преступные действия привели к убыткам для государства. По словам военного, была выявлена ​​недостача 204 тонн дизельного топлива различных марок, а также 2,5 тонны бензина. По предварительным данным сумма ущерба оценивается в более чем 6,4 миллионов гривен.