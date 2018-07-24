В Кабуле ракета упала на здание, есть пострадавшие

Об этом передает SalamNews.

Как отмечается, инцидент произошел в пятом квартале в районе Афшар. По словам правоохранителей афганской столицы, в Кабуле были запущены три ракеты.

При этом, начальник полиции квартала уточнил, что первая ракета попала в дом, две другие — по склону горы. К сожалению, в результате первого ракетного удара пострадали два ребенка и женщина. Четвертая ракета была запущена по полицейской академии, она упала неподалеку от жилого района Афшар.

В настоящее время правоохранители устанавливают все подробности погрома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Флетайрон на Манхэттене взорвалась труба теплосети, по которой проходит пар. На месте происшествия отправили 138 пожарных и 33 единицы техники.