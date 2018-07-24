22:58 24.07.2018 | Происшествия | Новости
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В горах Грузии нашли тело пропавшего украинского туриста

Спасатели нашли, тело пропавшего накануне в горах Грузии украинского туриста Евгения.

В горах Грузии нашли тело пропавшего украинского туриста

В настоящее время его уже спустили с горы Тетнульд в регионе Сванетия. Как сообщил во вторник, 24 июля, на своей странице в Facebook товарищ другого, спасенного туриста, Ярослава, Дмитрий Костюк, в частности, трагический случай произошел 18, а не 19 июля, как сообщалось ранее в СМИ.

Кроме этого, мужчина рассказал шокирующие детали: двое украинских туристов, после того, как сорвались с высоты, были живыми. Ярослава – спасателям удалось забрать с ледового склона следующего дня. А вот тяжело травмированный Евгений остался ждать помощи, однако позже стало известно о его смерти.

Напомним, 18 июля в Грузии двое украинских туристов отстали от группы во время спуска с вершины Тетнульд. Они сорвались с тропы и скатились ниже по склону.

Как сообщал УРА-Информ, около семи часов вечера группа, с которой они шли, заявила об их исчезновении. При содействии украинского консула и страховой компании на место происшествия вылетел вертолет.


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