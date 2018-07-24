12:17 24.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Усиленные меры безопасности на дорогах будут продолжаться до конца туристического сезона

Усиленные меры безопасности на дорогах будут продолжаться до конца туристического сезона.

Усиленные меры безопасности на дорогах будут продолжаться до конца туристического сезона

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

По его словам, на данный момент продолжаются совместные с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан.

Как отметил чиновник, основными причинами ДТП с участием перевозчиков являются ненадлежащее техническое состояние транспорта и игнорирование водителями правил дорожного движения. Кроме этого, в погоне за наживой недобросовестные перевозчики нередко вносят изменения в конструкцию салона, увеличивая его вместимость и сознательно подвергая пассажиров опасности в случае чрезвычайной ситуации. Все эти нарушения должны быть выявлены и получить соответствующую реакцию правоохранителей.

В свою очередь заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил об утверждении плана неотложных мер по усилению безопасности движения и снижению аварийности.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине утром 21 июля начали тщательные проверки автоперевозчиков на предмет наличия лицензии на перевозки.

Напомним, 20 июля неподалеку от пгт Кривое Озеро рейсовый микроавтобус врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП погибли пять человек и 12 получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, 20 июля в Житомирской области на 127-м км трассы Киев - Чоп столкнулись маршрутный автобус и грузовик, погибли 10 человек, столько же были травмированы.


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