Украинцев нет среди погибших в результате лесного пожара в Греции - МИД

Об этом во вторник, 24 июля, сообщил заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич. Как написал дипломат в своем Twitter, в результате пожара погибло 24 человека. Еще около 200 человек пострадали.

По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет, - написал он, добавив, что информация проверяется.

Напомним, вчера, 23 июля, в Греции на запад от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Как сообщал УРА-Информ, власти Греции обратились к Европейскому союзу за помощью в вопросе борьбы с лесными пожарами, которые возникли в стране накануне в понедельник. По состоянию на утром вторника, 24 июля, из-за сильных лесных пожаров многим жителям пригородов Афин пришлось эвакуироваться.