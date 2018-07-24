Украинцев нет среди погибших в результате лесного пожара в Греции - МИД

Среди погибших в результате масштабного лесного пожара, который продолжается на запад от Афин, украинцев нет.
Об этом во вторник, 24 июля, сообщил заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич. Как написал дипломат в своем Twitter, в результате пожара погибло 24 человека. Еще около 200 человек пострадали.
По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет, - написал он, добавив, что информация проверяется.
Напомним, вчера, 23 июля, в Греции на запад от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.
Как сообщал УРА-Информ, власти Греции обратились к Европейскому союзу за помощью в вопросе борьбы с лесными пожарами, которые возникли в стране накануне в понедельник. По состоянию на утром вторника, 24 июля, из-за сильных лесных пожаров многим жителям пригородов Афин пришлось эвакуироваться.