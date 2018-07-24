Украинские военные задержали луганского боевика

Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что мужчину задержали в конце июня, когда он пытался навестить родственников на подконтрольной Украине территории.

В ходе опроса задержанного, силовики установили, что неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска после освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к террористической организации "ЛНР", где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве на случай наступления Вооруженных сил Украины на Луганск.

В отношении мужчины открыто уголовное производство. Боевик свою вину признал. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Как сообщал "УРА-Информ", 23 июля на оккупированном Донбассе диверсионно-разведывательная группа пророссийских боевиков подорвалась на собственном минном поле.