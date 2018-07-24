Сильные пожары в Швеции уничтожили 25 тыс. гектаров леса

В результате лесных пожаров в Швеции, которые продолжаются в стране с прошлой недели, сгорели 25 тыс. гектаров леса.
Как сообщает The Local, сильные возгорания уже нанесли ущерб стране в объеме 900 млн шведских крон.
Однако, общее количество лесных пожаров в стране сократилась с 80 на прошлой неделе до 21 на сегодня.
Местные власти предупреждают, что риск возникновения новых пожаров по-прежнему высок. Ожидается, что максимальные температуры на территории Швеции в ближайшие дни будут сохраняться на отметке 30 градусов по Цельсию.
Шведские службы борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране. В борьбе с огнем участвуют восемь стран ЕС.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в частном жилом доме в селе Ивановка Житомирской области произошел пожар. При этом дом загорелся от удара молнии. К счастью во время инцидента никто не пострадал.