Сильные пожары в Швеции уничтожили 25 тыс. гектаров леса

Как сообщает The Local, сильные возгорания уже нанесли ущерб стране в объеме 900 млн шведских крон.

Однако, общее количество лесных пожаров в стране сократилась с 80 на прошлой неделе до 21 на сегодня.

Местные власти предупреждают, что риск возникновения новых пожаров по-прежнему высок. Ожидается, что максимальные температуры на территории Швеции в ближайшие дни будут сохраняться на отметке 30 градусов по Цельсию.

Шведские службы борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране. В борьбе с огнем участвуют восемь стран ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в частном жилом доме в селе Ивановка Житомирской области произошел пожар. При этом дом загорелся от удара молнии. К счастью во время инцидента никто не пострадал.