13:10 24.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто отравил детей на Донбассе

Проверка в детском лагере "Ястребок" Лиманского района Донецкой области обнаружила, что носителями дизентерии были два работника кухни.

Стало известно, кто отравил детей на Донбассе

Об этом сообщила в своем Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

У одного из сотрудников кухни был понос, он обращался к врачу, но продолжал работать на кухне. Второй просто был носителем вируса, симптомов болезни у него не было.

По словам омбудсмена, всего в лагере отравились 94 человека. Из них 79 - дети до 17 лет, десять - дети в возрасте от 17 до 18 лет и пятеро взрослых.

Дизентерию подтвердили у 67 больных. В том числе в 57 детей до 17 лет, 7 детей от 17 до 18 лет, а также в двух взрослых.

О массовом отравлении в лагере стало известно 16 июля. В заведении находилось 134 ребенка, из них 60 госпитализированы.

Как сообщал "УРА-Информ", в результате массового отравления в фаст-фуде в центре Львова к медикам обратились 25 человек.


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