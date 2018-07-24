На юге Ирака из-за беспорядков 14 человек погибли, сотни получили ранения

Об этом информирует курдский информационный канал "Рудау".

Известно, что местным полицейским для сдерживания протестующих полиции приходится применять слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие.

Представитель иракской комиссии по правам человека Фадель аль-Харрави заявил, что о жертвах сообщали из городов Басра, ас-Самава, Наджаф, Кербела, ад-Дивани и Бабиль.

В общей сложности в ходе беспорядков пострадали 275 гражданских лиц и около 470 сотрудников служб безопасности. Более 800 человек были задержаны, однако большинство уже отпущены на свободу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольные фанаты во Франции бурно праздновал победу в финале Чемпионата мира. На нем французы победили хорватов со счетом 4:2. Так, в городе Сан-Фели местный житель в состоянии эйфории не заметил припаркованные автомобили, врезался в них, протаранил дерево и от полученных травм погиб.