Министр обороны уволил расхитителей топлива в Одессе

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, полковник Дмитрий Марченко, согласно результатам проведенной проверки выявили ​​недостачу горюче-смазочных материалов в особо крупных размерах. Эти преступные действия привели к убыткам для государства.

По словам военного, была выявлена ​​недостача 204 тонн дизельного топлива различных марок, а также 2,5 тонны бензина.

По предварительным данным сумма ущерба оценивается в более чем 6,4 миллионов гривен. Также в ходе проверки были выявлены неучтенные горюче-смазочные материалы.

Полторак расценивает небрежное отношение руководства должностных лиц Тыла Вооруженных сил Украины, Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, а также подчиненного ему 46 Объединенного центра обеспечения расцениваю как предательство интересам ВСУ во время действия особого периода.

Как сообщал "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили диверсионное нарадение боевика "ДНР". Об этом передает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, боевик готовился с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы для украинских военных на Донбассе.