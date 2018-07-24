Количество жертв пожара возле Афин возросло до 74 человек - ВИДЕО

В Греции возле Афин, где бушуют лесные пожары, погибли по меньшей мере 74 человека.
Еще 180 пострадали. Как сообщает во вторник, 24 июля, Protothema, среди пострадавших 164 взрослых из которых 71 человек остаются в больницах.
Травмы получили также 23 ребенка, 12 из них находятся в больницах. Кроме того, еще около ста человек числятся пропавшими без вести.
Местные власти также сообщают, что значительно возросло количество погибших в городе Мати. Сегодня утром там сообщали о "десятках погибших" в поле неподалеку от местной таверны, а позже обнаружили еще 11 тел погибших.
Напомним, в Греции бушуют лесные пожары. Местные власти объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров и уже запросили помощь у других стран. Как заявил Ципрас, ситуация вышла из-под контроля. Из прибрежной зоны эвакуировали людей по воде.
Как сообщал УРА-Информ, Украина готова предоставить Греции необходимую помощь в борьбе с лесными пожарами.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал соответствующее письмо с предложением помощи своему греческому колеге Алексису Ципрасу.