Количество жертв пожара возле Афин возросло до 74 человек - ВИДЕО

Еще 180 пострадали. Как сообщает во вторник, 24 июля, Protothema, среди пострадавших 164 взрослых из которых 71 человек остаются в больницах.

Травмы получили также 23 ребенка, 12 из них находятся в больницах. Кроме того, еще около ста человек числятся пропавшими без вести.

Местные власти также сообщают, что значительно возросло количество погибших в городе Мати. Сегодня утром там сообщали о "десятках погибших" в поле неподалеку от местной таверны, а позже обнаружили еще 11 тел погибших.

Напомним, в Греции бушуют лесные пожары. Местные власти объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров и уже запросили помощь у других стран. Как заявил Ципрас, ситуация вышла из-под контроля. Из прибрежной зоны эвакуировали людей по воде.

Как сообщал УРА-Информ, Украина готова предоставить Греции необходимую помощь в борьбе с лесными пожарами.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал соответствующее письмо с предложением помощи своему греческому колеге Алексису Ципрасу.