11 младенцев умерли во время эксперимента с виагрой в Нидерландах

Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что в эксперименте принимали участие женщины из 10 различных клиник в Нидерландах. Ожидалось, что употребление виагры положительно повлияет на развитие плода и ускорит его рост, поскольку вещество расширяет кровеносные сосуды.

Предыдущие эксперименты, которые проводились на крысах, позволили ученым предположить, что употребление препарата будет способствовать улучшению кровообращения в плаценте, что положительно повлияет на рост ребенка.

Однако эксперимент был прекращен на прошлой неделе в связи с тем, что независимый комитет обнаружил проблемы в здоровье после рождения 17 детей. Впоследствии 11 из них умерли.

Выявленные последствия вызвали у ученых опасения, что употребление препарата вызывает повышение кровяного давления в легких, что одновременно приводит к кислородному голоданию.

Отмечается, что во время эксперимента еще 90 женщин принимали плацебо и у троих из них родились дети с похожим диагнозом, однако ни один из младенцев не умер.

Пока еще 10-15 женщин ожидают результатов анализов, чтобы узнать или с их детьми все в порядке.