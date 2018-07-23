18:07 23.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Житель Тернополя ради забавы открыл стрельбу по людям

На днях в Тернополе 24-летний ранее судимый местный житель открыл стрельбу по прохожим, а потом одного из них избил.

Житель Тернополя ради забавы открыл стрельбу по людям

Двое жителей Тернополя спокойно шли возле торгового центра, как вдруг возле них остановился автомобиль, а из салона начали стрелять. К счастью, стрелок не попал в ребят, но те решили выяснить причину такого наглого поведения. Когда машина остановилась через несколько метров, ребята подошли к водителю за разъяснениями.

Но, вместо оправданий, в сторону ребят посыпались не просто угрозы. Злоумышленник схватил за шею одного из пострадавших, брызнул в лицо слезоточивым газом, избил и уехал. Догнали наглеца сотрудники управления полиции охраны и доставили в городской отдел полиции.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился к медикам. Оружие изъяли полицейские, по предварительным данным, стреляли из пневматического оружия. Открыто уголовное производство.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве оперативники задержали грабителя, который соврешил  нападение на женщину и отобрал у нее ювелирные украшения.


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