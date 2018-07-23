22:12 23.07.2018 | Общество | Новости
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Восемь стран ЕС помогают Швеции бороться с лесными пожарами - ФОТО

На сегодняшний день, 23 июля, по меньшей мере восемь стран Евросоюза помогают Швеции в борьбе с лесными пожарами, которые в течение нескольких недель не утихают в стране.

Восемь стран ЕС помогают Швеции бороться с лесными пожарами - ФОТО

Об этом сообщает Еврокомиссия в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, Швеции было предоставлено семь пожарных самолетов, семь вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала для тушения пожаров.

Помощь через механизм гражданской защиты ЕС на запрос шведского правительства прислали Франция, Италия, Германия, Литва, Дания, Португалия, Польша и Австрия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.


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