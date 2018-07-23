Восемь стран ЕС помогают Швеции бороться с лесными пожарами - ФОТО

Об этом сообщает Еврокомиссия в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, Швеции было предоставлено семь пожарных самолетов, семь вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала для тушения пожаров.

Помощь через механизм гражданской защиты ЕС на запрос шведского правительства прислали Франция, Италия, Германия, Литва, Дания, Португалия, Польша и Австрия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.