Во Львовской области микроавтобус сбил семилетнюю девочку

Травмированного ребенка увезли в больницу. Как сообщает в понедельник, 23 июля, пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла около шести часов вечера на автодороге Киев-Чоп.

Водитель микроавтобуса "Volkswagen" совершил наезд на семилетнюю девочку-пешехода, местную жительницу. В результате наезда ребенок был госпитализирован в реанимацию.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 июля в Ровно военные попали в ДТП, в результате чего погиб один человек.

Тут на улице Макарова, где автомобиль Volkswagen Т4, в котором были военные, по неизвестным причинам въехал в припаркованный на краю проезжей части грузовой автомобиль DAF с прицепом.