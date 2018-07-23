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Во Львовской области микроавтобус сбил семилетнюю девочку

В городе Стрый Львовской области водитель микроавтобуса сбил семилетнюю девочку.

Во Львовской области микроавтобус сбил семилетнюю девочку

Травмированного ребенка увезли в больницу. Как сообщает в понедельник, 23 июля, пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла около шести часов вечера на автодороге Киев-Чоп.

Водитель микроавтобуса "Volkswagen" совершил наезд на семилетнюю девочку-пешехода, местную жительницу. В результате наезда ребенок был госпитализирован в реанимацию.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 июля в Ровно военные попали в ДТП, в результате чего погиб один человек.

Тут на улице Макарова, где автомобиль Volkswagen Т4, в котором были военные, по неизвестным причинам въехал в припаркованный на краю проезжей части грузовой автомобиль DAF с прицепом.


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