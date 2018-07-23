15:43 23.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области пассажир кроваво расправился с водителем - ФОТО

В городе Бердичев Житомирской области из-за словестных перепалок, водитель получил от пассажира "подарок" в виде гранаты.

В Житомирской области пассажир кроваво расправился с водителем - ФОТО

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, пассажир в результате конфликта бросил гранату в водителя. Инцидент произошел на автодороге между с. Скрагливка и райцентром.

Так, в ходе выяснения обстоятельств и словестных несогласий между сторонами, пассажир, которого водитель подвозил в Бердичев кинул в водителя ВАЗа гранату РГД-5.

В результате этого, травмы получил водитель и сам нарушитель и один из его оппонентов, они находятся в больнице.

В данное время проходит досудебное расследование. Подозреваемый в применении боевой гранаты задержан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. Сообщается, что вохможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.


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