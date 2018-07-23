00:30 23.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области молния зажгла частный дом

В ночь на воскресенье, 22 июля, в частном жилом доме в селе Ивановка Житомирской области произошел пожар.

В Житомирской области молния зажгла частный дом

При этом дом загорелся от удара молнии. К счастью во время инцидента никто не пострадал. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме.

На месте выяснилось, что огонь уже охватил кровлю и мансардный этаж двухэтажного кирпичного дома.

Спасателям удалось через полчаса удалось локализовать пожар, а через час - ликвидировать. Вместе с тем огонь уничтожил крышу и мансардный этаж, повредил вещи.

Для ликвидации происшествия было привлечено десять человек личного состава и две пожарных автомобиля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Орегон произошел пожар, вследствие чего сгорело почти две сотни километров насаждений. Из-за сильнейшего возгорания погиб один человек. Оказалось, что мужчина в то время расчищал участок леса и пытался не подпустить огонь к соседскому дому.


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