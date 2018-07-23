В Житомере посадили под домашний арест владельца маршрутки, который совершил ДТП

Об этом сообщает местное издание Житомир-online.

ДТП в Житомирской области произошло 20 июля - в результате столкновения маршрутки и грузовика на трассе Киев-Чоп погибли 10 человек.

Петру Луцику - владельцу маршрутки, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на 2 месяца.

Как отмечается, в рамках судебного заседания сторона обвинения сообщила, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза, в свою очередь, Луцик это опровергал и не признал свою вину.

Как сообщал "УРА-Информ", 21 июля прокуратура Житомирской области сообщила Луцику о подозрении.