В Торонто мужчина посреди улицы расстрелял 9 человек - ФОТО

В самом крупном городе Канады - Торонто неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице, в результате чего девять человек получили ранения.
Об этом сообщает телеканал CTV.
Согласно информации мужчина открыл стрельбу на улице в городском районе Гриктаун, после чего совершил суицид. Так, в результате перестрелки пострадали девять человек, включая одного ребенка.
Кроме того, по информации полицейских, перед тем как покончить с собой, злоумышленник попытался стрелять в правоохранителей и сбежать.
В данное время проходит следствие, все раненые доставлены в больницу за их жизнь борются врачи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Вишневое помощник депутата устроил "живую охоту" среди бела дня. Сообщается, что стрелком оказался помощник народного депутата, который работал на общественных началах. Мужчина на момент задержания находился в нетрезвом состоянии.