В Торонто мужчина посреди улицы расстрелял 9 человек - ФОТО

Об этом сообщает телеканал CTV.

Согласно информации мужчина открыл стрельбу на улице в городском районе Гриктаун, после чего совершил суицид. Так, в результате перестрелки пострадали девять человек, включая одного ребенка.

Кроме того, по информации полицейских, перед тем как покончить с собой, злоумышленник попытался стрелять в правоохранителей и сбежать.

В данное время проходит следствие, все раненые доставлены в больницу за их жизнь борются врачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Вишневое помощник депутата устроил "живую охоту" среди бела дня. Сообщается, что стрелком оказался помощник народного депутата, который работал на общественных началах. Мужчина на момент задержания находился в нетрезвом состоянии.