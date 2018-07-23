02:00 23.07.2018 | Происшествия | Новости
100199523:Polishuk

В ЮАР неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами, 11 человек погибли

В Южно-Африканской Республике в субботу вечером, 21 июля, неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами.

В ЮАР неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами, 11 человек погибли

Люди возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги. В результате инцидента 11 человек погибли.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на представителей местных властей, нападение произошло около восьми часов вечера. Автомобиль попал в засаду. Еще четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга, - рассказал представитель местной власти.

Вместе с тем, информации, кто расстрелял автобус, у местных властей пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кабуле в воскресенье, 22 июля, прогремел очередной взрыв. В результате атаки смертника в аэропорту рядом с городом десять человек получили ранения или погибли. Точные данные сейчас устанавливаются.


Поделиться
Читайте также:
 
В результате землетрясения в Иране пострадали 128 человек Грузия вводится систему накопительной пенсии Киевский мусоросжигательный завод приостановил прием мусора Ситуация с поставками хлора на водоканалы стабилизировалась - "Укрводоканал"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив