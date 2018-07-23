В ЮАР неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами, 11 человек погибли

Люди возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги. В результате инцидента 11 человек погибли.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на представителей местных властей, нападение произошло около восьми часов вечера. Автомобиль попал в засаду. Еще четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга, - рассказал представитель местной власти.

Вместе с тем, информации, кто расстрелял автобус, у местных властей пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кабуле в воскресенье, 22 июля, прогремел очередной взрыв. В результате атаки смертника в аэропорту рядом с городом десять человек получили ранения или погибли. Точные данные сейчас устанавливаются.