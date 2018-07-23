20:11 23.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ДТП в Хмельницкой области пострадали четыре человека - ФОТО

Из-за жуткой аварии в Хмельницкой области, которая случилась вчера вечером 22 июля, пострадали четверо человек. Среди травмированных - четырехлетний мальчик.

В ДТП в Хмельницкой области пострадали четыре человека - ФОТО

Об этом говорится в сообщении облуправления полиции.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов вечера вблизи поселка Грицев на трассе Кременец-Белая Церковь. Там столкнулись ВА3 2107 и "Део Ланос", в результате чего автомобиль ВАЗ съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ и трое его пассажиров пострадали. При этом, в ребенка врачи диагностировали ушиб лобной области головы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов по факту ДТП открыли уголовное производство. В частности, по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Борисполя под Киевом водитель Шкоды влетел автомобильный отбойник. 


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