Беременная женщина и ребенок умерли из-за отравления грибами

Об этом сообщила волонтер Любовь Любушкина, передает Украинская Служба Информации.

Семья отравилась бледной поганкой. Мать семьи, 37-летняя Олеся, скончалась в одесской больнице. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также погиб ее 11-летний сын в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии. Остальные дети в реанимации в Одессе.

Напомним, в Одесской области целая семья отравилась грибами и пыталась вылечиться в домашних условиях. В итоге им пришлось обратиться за медицинской помощью. Пятерых детей и их родителей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Не отравилась только шестилетняя девочка - шестой ребенок в семье.