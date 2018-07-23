18:35 23.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Беременная женщина и ребенок умерли из-за отравления грибами

Беременная женщина, мать пятерых отравившихся грибами детей, а также ее сын умерли в больнице.

Беременная женщина и ребенок умерли из-за отравления грибами

Об этом сообщила волонтер Любовь Любушкина, передает Украинская Служба Информации.

Семья отравилась бледной поганкой. Мать семьи, 37-летняя Олеся, скончалась в одесской больнице. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также погиб ее 11-летний сын в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии. Остальные дети в реанимации в Одессе.

Напомним, в Одесской области целая семья отравилась грибами и пыталась вылечиться в домашних условиях. В итоге им пришлось обратиться за медицинской помощью. Пятерых детей и их родителей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Не отравилась только шестилетняя девочка - шестой ребенок в семье.


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