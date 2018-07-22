15:19 22.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Украине вдвое выросло количество ДТП с участием нетрезвых водителей - ФОТО

В Ивано-Франковске пьяный водитель протаранил троллейбус. Об этом передает пресс-служба региональной полиции. 

В Украине вдвое выросло количество ДТП с участием нетрезвых водителей - ФОТО

По предварительной информации, водитель "BMW Х5" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со стоящим троллейбусом. Пьяного водителя с травмами забрала скорая. Вероятно, он заснул за рулем, когда пытался припарковаться. В итоге, немецкая иномарка разбита вдребезги, а водитель общественного транспорта сильно не пострадал.

Во время задержания рулевой отказался проходить тест на алкоголь. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения, станет известно по результатам анализа крови. Это уже 12 случай за неделю, когда вождение в нетрезвом состоянии заканчивалось летальным исходом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Киевщине пьяный водитель вылетел с проезжей части и столкнулся с деревом. 


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