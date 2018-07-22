В центре Киева столкнулось 2 иномарки - ФОТО

По предварительной информации, оба автомобиля направлялись в сторону моста со стороны Почтовой площади. Honda ехала в среднем ряду, а Lexus двигался в правой полосе. Рулевой иномарки пытался перестроится в ряд, по которому ехал V6, в результате чего произошло столкновение двух машин.

В Lexus ехала компания молодых людей, которая направлялась на пикник. В аварии пострадали водитель и пассажир V6, их госпитализировали работники скорой помощи. Мужчине водителю и женщине-пассажиру из Honda госпитализация не понадобилась.

Водитель Honda утвреждает, что виновником аварии является шофер Lexus, так как тот попросту не увидел поворотник и не пропустил его вперед.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ивано-Франковске пьяный водитель протаранил троллейбус.