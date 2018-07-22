17:38 22.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева столкнулось 2 иномарки - ФОТО

Сегодня днем, 22 июля, на Набережном шоссе столкнулись Honda Pilot и Lexus V6. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В центре Киева столкнулось 2 иномарки - ФОТО

По предварительной информации, оба автомобиля направлялись в сторону моста со стороны Почтовой площади. Honda ехала в среднем ряду, а Lexus двигался в правой полосе. Рулевой иномарки пытался перестроится в ряд, по которому ехал V6, в результате чего произошло столкновение двух машин.

В Lexus ехала компания молодых людей, которая направлялась на пикник. В аварии пострадали водитель и пассажир V6, их госпитализировали работники скорой помощи. Мужчине водителю и женщине-пассажиру из Honda госпитализация не понадобилась.

Водитель Honda утвреждает, что виновником аварии является шофер Lexus, так как тот попросту не увидел поворотник и не пропустил его вперед. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ивано-Франковске пьяный водитель протаранил троллейбус. 


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