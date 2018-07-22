10:30 22.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно произошла авария с участием микроавтобуса - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

В Ровно произошла авария с участием микроавтобуса - ФОТО

Инцидент произошел на ул.Макарова. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volkswagen Т4 по неизвестным причинам въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части.

В результате аварии скончался 47-летнйи мужчина, уроженец села Бронники Ровенской области. Второй пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе села Маяки в Одесской области тягач столкнулся с микроавтобусом


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