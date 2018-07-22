11:57 22.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Лос-Анджелесе полиция штурмом взяла террориста, который захватил заложников

В магазине сети Trader Joe’s в Лос-Анджелесе неизвестный забиррикадировался в супермаркете с заложниками, сотрудники спецподразделения провели спасательную операцию.

В Лос-Анджелесе полиция штурмом взяла террориста, который захватил заложников

Об этом передает The Los Angeles Times.

Согласно опубликованной правоохранителями сводке событий, операция проходила в два этапа: "Вначале мужчина скрылся из дома на автомобиле своей бабушки и увез с собой вторую жертву. Погоня полиции закончилась аварией машины на северо-востоке Лос-Анджелеса, водитель вступил в перестрелку с офицерами полиции и забаррикадировался в магазине".

Далее последовал взаимный диалог, в ходе которого выяснилось, что молодой афроамериканец решил совершить преступление на почве семейной ссоры. Его удалось уговорить сдаться.

На место происшествия прибыли для оказания поддержки полиции и спасения людей 18 пожарных расчетов в составе более ста человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке Франции арестант захватил в заложники главного тюремного управляющего в городе Вильно-ла-Гранд.

 


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