В Лос-Анджелесе полиция штурмом взяла террориста, который захватил заложников

Об этом передает The Los Angeles Times.

Согласно опубликованной правоохранителями сводке событий, операция проходила в два этапа: "Вначале мужчина скрылся из дома на автомобиле своей бабушки и увез с собой вторую жертву. Погоня полиции закончилась аварией машины на северо-востоке Лос-Анджелеса, водитель вступил в перестрелку с офицерами полиции и забаррикадировался в магазине".

Далее последовал взаимный диалог, в ходе которого выяснилось, что молодой афроамериканец решил совершить преступление на почве семейной ссоры. Его удалось уговорить сдаться.

На место происшествия прибыли для оказания поддержки полиции и спасения людей 18 пожарных расчетов в составе более ста человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке Франции арестант захватил в заложники главного тюремного управляющего в городе Вильно-ла-Гранд.