19:32 22.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле в аэропорту смертник подорвал сам себе, если жертвы и раненные

В Кабуле в воскресенье, 22 июля, прогремел очередной взрыв.

В Кабуле в аэропорту смертник подорвал сам себе, если жертвы и раненные

В результате атаки смертника в аэропорту рядом с городом десять человек получили ранения или погибли. Точные данные сейчас устанавливаются. Как сообщает AFP, незадолго до взрыва аэропорт покинул кортеж вице-президента Афганистана Абдула-Рашида Дустума, который прибыл из Турции, где он провел последний год.

При этом представитель министерства внутренних дел Наджиба Даниша подтвердил, что есть жертвы и раненные, однако не уточнил точное количество погибших и пострадавших, Вместе с тем, по его словам, от атаки смертника пострадали представители служб безопасности и гражданские лица, в том числе один ребенок.

Напомним, Дустум считается лидером узбекского меньшинства в Афганистане. Он покинул страну в мае 2017 года - уехал в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, экс-губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи.

Как сообща УРА-Информ, в Кабуле вследствие взрыва возле здания Министерства развития сельских районов погибли шесть человек.


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