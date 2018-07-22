20:58 22.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Грузии после ливня подтоплены дома, идет эвакуация - ВИДЕО

В Грузии в воскресенье, 22 июоя, прошли ливневые дожди.

В Грузии после ливня подтоплены дома, идет эвакуация - ВИДЕО

Непогода в Кахетии оставила затопленными около двадцати жилых домов, а дороги поврежденными. Как сообщают грузинские СМИ, из зоны подтопления эвакуированы не менее шести человек.

Наиболее пострадавшими из-за сильных дождей оказались села Херетискари, Цители гора и Чиаури в Лагодехском районе. При этом мэр Лагодехи Джондо Мдивнишвили заявил, что на месте мобилизована спасательная служба, которая помогает местному населению откачать воду из домов.

В Сигнахском районе в результате стихии повреждены внутренние дороги. Кроме того, в Сигнахском муниципалитете активизировались оползневые процессы. Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями откачивают воду из затопленных подвалов жилых домов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате наводнения, вызванного тайфуном "Шантинь", в северной провинции Вьетнама Йенбай погибли 20 человек, 14 человек получили ранения, 16 - пропали без вести.


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