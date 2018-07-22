14:20 22.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Греции вынесли приговор двум работорговцам из Украины

Украинских моряков в Греции приговорили к пожизненному заключению за нелегальную перевозку и продажу мигрантов в Греции. 

В Греции вынесли приговор двум работорговцам из Украины

Об этом передает Слідство.Інфо.

Позже история с украинскими моряками открылась с другого ракурса. Так, мать одного из осужденных утверждает, что в Турцию на работу моряки приехали помощниками капитана на прогулочной яхте, однако работодатели вынудили их перевозить на яхте мигрантов. 

Адвокат осужденных утверждает, что согласно греческому законодательству, украинцы совершили правонарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Евросоюза, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствия спасательных средств.

Во время задержания на борту яхты находилось 63 мигранта из Африки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальная полиция Украины возбудила 190 уголовных производств по факту торговли людьми


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