03:00 22.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинец пытался вывезти из страны редкие монеты ХХ века - ВИДЕО

В Сумской области в пункте пропуска "Бачевск" был задержан гражданин Украины, который занимался незаконной торговлей историческими ценностями на территории РФ. Об этом передает Госпогранслужбы Украины.

Украинец пытался вывезти из страны редкие монеты ХХ века - ВИДЕО

В официальном уведомлении пограничников говорится, что во время осмотра автомобиля "Volkswagen" пограничный наряд в картонной коробке среди других вещей обнаружил 4 старинные книги, датированные 1871, 1924, 1939 и 1940 годами выпуска. Кроме этого, в коробке также находились 20 старинных монет, изготовленных в XIX-ХХ веках.

Задержанному грозит административная ответственность и крупный денежный штраф. На допросе он признался, что осуществлял контрабанду артефактов не первый раз.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинец пытался вывезти в Россию 14 килограммов наркотиков. В топливном баке таможенники обнаружили 18 пакетов весом почти 10 килограммов с веществом серо-зеленого цвета, и восемь твердых пакетов общим весом более четырех килограммов с веществом коричневого цвета. Сам мужчина признался, что это конопля и гашиш.


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