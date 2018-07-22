Шанхай может полностью погрузиться под воду - ФОТО

На китайский Шанхай надвигается смертоносный океанский тайфун "Ампил". Об этом передает Хinhua.
Власти огромного мегаполиса дали команду срочно эвакуировать 200 тыс жителей прибрежных районов города. Согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, местами волны могут достигать 5-6 метров в высоту. Таким образом скорость воздушных горизонтальных порывов составила 20 метров в секунду.
Напомним, что это уже четвертый по счету тайфун в Китае за текущий год. На месте происшествия уже дежурят правоохранительные и спасательные службы, которые помогают жителям проводить эвакуацию.
Как сообщалось в "УРА-Информ", местных жителей "Поднебесной" затронуло масштабное природное лихо, которое обрушилось в виде сильного тайфуна.