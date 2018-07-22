Шанхай может полностью погрузиться под воду - ФОТО

Власти огромного мегаполиса дали команду срочно эвакуировать 200 тыс жителей прибрежных районов города. Согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, местами волны могут достигать 5-6 метров в высоту. Таким образом скорость воздушных горизонтальных порывов составила 20 метров в секунду.

Напомним, что это уже четвертый по счету тайфун в Китае за текущий год. На месте происшествия уже дежурят правоохранительные и спасательные службы, которые помогают жителям проводить эвакуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", местных жителей "Поднебесной" затронуло масштабное природное лихо, которое обрушилось в виде сильного тайфуна.