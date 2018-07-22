Под Киевом иномарка протаранила отбойник - ФОТО

В окрестностях Борисполя под Киевом водитель Шкоды влетел в автомобильный отбойник. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, рулевой иномарки превысил скорость на повороте и, не справившись с управлением машины, врезался в ограду. В результате дорожно-транспортного происшествия удалось обойтись без жертв и существенных травм.
На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции и составил административный протокол.
Напомним, соблюдения скоростного режима и использования ремней безопасности, также шлемов, существенно снизит риск травмы головы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в утреннем ДТП в Киеве на бульваре Л. Украинки столкнулось две иномарки.