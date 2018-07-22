Под Киевом иномарка протаранила отбойник - ФОТО

По предварительной информации, рулевой иномарки превысил скорость на повороте и, не справившись с управлением машины, врезался в ограду. В результате дорожно-транспортного происшествия удалось обойтись без жертв и существенных травм.

На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции и составил административный протокол.

Напомним, соблюдения скоростного режима и использования ремней безопасности, также шлемов, существенно снизит риск травмы головы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в утреннем ДТП в Киеве на бульваре Л. Украинки столкнулось две иномарки.