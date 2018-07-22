21:35 22.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом Ford врезался в фуру, двое погибших - ФОТО

На трассе Киев-Харьков в воскресенье, 22 июля, легковой автомобиль врезался в фуру.

Под Киевом Ford врезался в фуру, двое погибших - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, инцидент произошло около десяти часов утра возле поселка Березань Барышевского района.

52-летний житель Запорожья, управляя автомобилем "Ford Mondeo". По всей видимости он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "ДАФ", который был припаркован в специально предназначенном месте.

В результате столкновения от полученных многочисленных телесных травм скончались

пассажирки легковушки - 73-летняя мать водителя и его десятилетняя дочь.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня днем на Набережном шоссе в Киеве столкнулись Honda Pilot и Lexus V6. По предварительной информации, оба автомобиля направлялись в сторону моста со стороны Почтовой площади. Honda ехала в среднем ряду, а Lexus двигался в правой полосе.


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