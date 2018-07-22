На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

Противник традиционно, не меняя своей манеры, активизировался ночью. Из минометов и огнестрелов досталось защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлопояь, Талаковка и Широкино.

Около 5 раз пророссийские бандформирования открывали огонь по позициям украинских защитников на луганском направлении. Враг использовал запрещенное Минского договоренностями вооружения

На Луганском и Мариупольском направлениях в районе Крымского и Авдеевки ВСУ вынуждены были открыть превентивный огонь.

В результате ночных обстрелов никто из украинских ратников не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно молдавские спецслужбы провели массовое задержание 56 человек, которые принимали участие в войне на стороне пророссийских бандформирований на востоке Украины.