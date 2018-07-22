12:52 22.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП - ФОТО

В Киевской области на одном из автомобильных шоссе иномарка протаранила грузовое авто. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП - ФОТО

Сообщается, что на 74 км трассы, в сторону Харькова, водитель автомобиля Ford, на высокой скорости "влетел" в припаркованную на обочине фуру DAF. Виновников аварии стал рулевой американской иномарки, который превысил допустимую норму скорости движения во время неблагоприятных погодных условиях.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний.

На данный момент на месте работают скорая помощь и патрульная полиция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в окрестностях Борисполя под Киевом водитель Шкоды влетел в автомобильный отбойник. 


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