На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП - ФОТО

Сообщается, что на 74 км трассы, в сторону Харькова, водитель автомобиля Ford, на высокой скорости "влетел" в припаркованную на обочине фуру DAF. Виновников аварии стал рулевой американской иномарки, который превысил допустимую норму скорости движения во время неблагоприятных погодных условиях.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний.

На данный момент на месте работают скорая помощь и патрульная полиция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в окрестностях Борисполя под Киевом водитель Шкоды влетел в автомобильный отбойник.