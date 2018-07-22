04:00 22.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине предотвратили масштабный теракт на железной дороге - ФОТО

 Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили диверсионное нарадение боевика "ДНР". Об этом передает пресс-служба ведомства.

На Харьковщине предотвратили масштабный теракт на железной дороге - ФОТО

По предварительной информации, боевик готовился с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы для украинских военных на Донбассе.

Задержанным оказался житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время проживает на территории Харьковской области, был завербован представителями псевдореспублики "ДНР". 

По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Теперь преступнику грозит лишение свободы сроком от 10 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около населенного пункта Водяное в районе проведения ООС украинские воины обнаружили тайник с минами российского производства.


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